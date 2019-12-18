Рада не сняла, а "забетонировала" неприкосновенность, – "Голос"

Принятием во втором чтении законопроекта №2237 Рада "забетонировала" депутатскую неприкосновенность.

С таким заявлением выступила нардеп от "Голоса" Александра Устинова, передает ЦензорНет.

Устинову смутила правка авторства депутата от ОПЗЖ Григория Мамки, в которой говорится, что "нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением оскорбления и клеветы".

"Депутаты фактически забетонировали неприкосновенность. Потому что там сказано, что депутат не несет юридическую ответственность, если он при исполнении своих депутатских полномочий", – говорит депутат от "Голоса".

Также "Голос" практически в полном составе не поддержал проект из-за изменений норм УПК, согласно которым ведомости в ЕРДР по правонарушению депутатов сможет вносить только генпрокурор.

"Теперь органы вообще не могут открывать дела против депутатов. Они должны идти к одному человеку в этой стране – главе ГПУ – и просить его разрешения... Все доказательства, которые были собраны до момента, когда они вышли на народного депутата теперь не могут быть использованы в суде", – добавила Устинова.

Стоит отметить, что "Голос" зарегистрировал в Раде альтернативный законопроект №2237-1, согласно которому генпрокурор не имел бы ключевой роли при начале расследования преступлений.

Но 16 декабря комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект авторства "слуг народа".

Некоторые общественные организации также раскритиковали принятый проект об отмене неприкосновенности. Так, правозащитная организаця Transparency International Ukraine присоединился к высказываниям Устиновой в части "цементирования" неприкосновенности.

"Теперь механизм привлечения депутата к ответственности формально хотя и существует, но его реализация на практике почти невозможна", - отметили в организации.

Также в TIU отмечают, что принятый законопроект не указывает, кто и как будет рассматривать ходатайства об осуществлении негласных следственных действий в отношении нардепов.

А в "Чесно" проводят аналогии между "отмененной" неприкосновенностью и обещанной борьбой с конпкодавством, ведь "правящая партия оставляет себе возможность кнопкодавить, отказавшись от сенсорной кнопки".

Как ранее сообщал Фокус:

3 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

В полном составе не голосовала только фракция "ОПЗЖ". Во фракции "ОПЗЖ" также заявили, что намерены обжаловать законопроект в Конституционном Суде, потому что его приняли якобы с нарушением норм регламента.

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.