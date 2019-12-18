КСУ отказался восстановить Шевчука в должности, – СМИ

Судьи Конституционного суда Украины отказались восстановить в должности судью Станислава Шевчука.

Данное решение было принято во время голосования в среду, 18 декабря. Об этом заявил Укринформу осведомленный источник в суде.

По словам источника, на спецзаседании, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука, ему было отказано в этом.

Кроме того, большинство судей высказались против восстановления Шевчука в должности судьи.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.

15 октября Станислав Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.

Но в КСУ отказались пускать Шевчука на рабочеее место – на решении ОАСК о его восстановлении в должности нет гербовой печати.