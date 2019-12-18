КСУ отказался восстановить Шевчука в должности, – СМИ
Судьи Конституционного суда Украины отказались восстановить в должности судью Станислава Шевчука.
Данное решение было принято во время голосования в среду, 18 декабря. Об этом заявил Укринформу осведомленный источник в суде.
По словам источника, на спецзаседании, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука, ему было отказано в этом.
Кроме того, большинство судей высказались против восстановления Шевчука в должности судьи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.
- 15 октября Станислав Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.
- Но в КСУ отказались пускать Шевчука на рабочеее место – на решении ОАСК о его восстановлении в должности нет гербовой печати.
- 4 декабря Конституционный суд Украины признал неконституционной жалобу депутатов на увольнение экс-главы суда Станислава Шевчука.