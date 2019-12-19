Зеленский назначил еще четырех послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае.

Указы №912, 913, 914 и 915 опубликованы на сайте главы государства.

Так, Мирослава Щербатюк стала послом Украины в Иордании. Андрей Кузьменко – послом Украины в Катаре.

Марка Шевченко назначили послом Украины в Молдове, а должность посла Украины в Китае получил Сергей Камышев.

Также сегодня Зеленский снял Владимира Ельченко с поста постпреда при ООН и назначил его послом Украины в США. Прежняя должность Ельченко досталась Сергею Кислице.

Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых пять месяцев.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что основной причиной замены послов послужил тот факт, что большинство из них занимают эти должности дольше положенного термина.