Вчера в последний момент боевики сорвали переговоры по пленным, – Украина в ТКГ

18 декабря состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором так и не удалось договориться об обмене пленными.

Об этом на брифинге сообщили представители Украины в ТКГ в Минске.

По словам Валерии Лутковской, "вчера согласовали огромное количество деталей, технических нюансов, болезненных для всех сторон вопросов, но практически в последний момент все договоренности разрушили представители Луганска".

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Поэтому, дополнил ответ своей коллеги Алексей Резников, "нельзя сделать все за один день".

"Переговоры – это сложный химический процесс. Если бы можно было сделать все за один день, уже пять лет назад мы бы радовались не иметь того, что имеем сегодня", – говорит он.

Более подробно о переговорах по обмену украинская сторона говорить отказалась. Рассказали лишь то, что "цифры (кол-во пленных, – ред.) постоянно меняются" и что в списки входят преимущественно те, кого удерживают на Донбассе.

Среди украинских пленных есть как гражданские, так и военные.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.