Что куют на "Кузне". Зачем ГБР проводит обыски в клубе Порошенко и в штабе "ЕС"

Политика
  • Роман Гриценко
По мнению бывшего советника Порошенко Юрия Бирюкова, обыски связаны с внесенением семьей Порошенко залога за генерала Марченко – фигуранта дела о бракованных бронежилетах