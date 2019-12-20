Президент дал задание новому послу Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с назначенным послом Украины в США Владимиром Ельченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram.
Как сообщается, Зеленский и Ельченко обсудили перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений.
Кроме того, президент отдельно отметил необходимость и важность увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Ранее Ельченко был на должности Постоянного представителя Украины в ООН.
Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых пять месяцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сам Чалый также прокомментировал свое увольнение: "Четыре года - достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".