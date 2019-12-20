Гончарук и полицейские отчитались о закрытии тысяч игорных заведений

Правоохранители прекратили работу более 5300 игорных заведений, изъяв оборудование на 50 миллионов гривен.

Такие данные по состоянию на вечер 20 декабря привел премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Решение внеочередного заседания правительства выполняется безотлагательно. Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований", – говорится в сообщении.

Он также утверждает, что СБУ выявила игорные заведения, которые крышуются самими правоохранителями.

"Проходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", – добавил Гончарук.

В пресс-службе Нацполиции также сообщили, что полицейские пресекли деятельность 5300 игровых заведений по Украине и изъяли оборудования на 50 млн гривен.

"В соответствии с постановлением правительства и поручением министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу", – говорится в сообщении.

За соблюдением запрета игорного бизнеса следят 715 мобильных групп. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится ее демонтаж.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Президент Владимир Зеленский знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.