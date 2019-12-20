Гончарук и полицейские отчитались о закрытии тысяч игорных заведений
Правоохранители прекратили работу более 5300 игорных заведений, изъяв оборудование на 50 миллионов гривен.
Такие данные по состоянию на вечер 20 декабря привел премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Решение внеочередного заседания правительства выполняется безотлагательно. Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований", – говорится в сообщении.
Он также утверждает, что СБУ выявила игорные заведения, которые крышуются самими правоохранителями.
"Проходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", – добавил Гончарук.
В пресс-службе Нацполиции также сообщили, что полицейские пресекли деятельность 5300 игровых заведений по Украине и изъяли оборудования на 50 млн гривен.
"В соответствии с постановлением правительства и поручением министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу", – говорится в сообщении.
За соблюдением запрета игорного бизнеса следят 715 мобильных групп. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится ее демонтаж.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.
- Президент Владимир Зеленский знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.
- К 15:00 пятницы, 20 декабря, мобильные группы отработали более пятисот игровых заведений по всей стране.