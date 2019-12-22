Для обмена пленными до Нового года существуют препятствия, – Лавров
Для обмена пленными до Нового года существуют препятствия.
Об этом заявил Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
По его словам, украинская сторона в минской группе настаивает на "процессуальной очистке" пленных из списка на обмен.
Лавров рассказал, что в Париже во время нормандского саммита "призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных", при этом целью было произвести обмен по формуле "всех на всех".
Дипломат добавил, что "когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены".
"Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей. Все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было зчетко афиксировано", – заявил Лавров.
Глава МИД РФ сказал, что "теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные".
Лавров отметил, что "это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой".
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.
- Тем не менее, 18 декабря, на заседании ТКГ в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными: Украина якобы не провела "процессуальную очистку" людей, внесенных в списки.
- Обмен пленными между Киевом и боевиками задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.