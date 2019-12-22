Для обмена пленными до Нового года существуют препятствия, – Лавров

Для обмена пленными до Нового года существуют препятствия.

Об этом заявил Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, украинская сторона в минской группе настаивает на "процессуальной очистке" пленных из списка на обмен.

Лавров рассказал, что в Париже во время нормандского саммита "призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных", при этом целью было произвести обмен по формуле "всех на всех".

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Дипломат добавил, что "когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены".

"Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей. Все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было зчетко афиксировано", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ сказал, что "теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные".

Лавров отметил, что "это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.

Тем не менее, 18 декабря, на заседании ТКГ в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными: Украина якобы не провела "процессуальную очистку" людей, внесенных в списки.