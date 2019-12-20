Часть заключенных из списка обмена отказались возвращаться в ОРДЛО, – РосСМИ

Об отказе заявили около 40 человек

Обмен пленными между Киевом и боевиками задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источник в ТКГ.

По данным издания, об отказе заявили около 40 человек. Часть из них не хочет ехать на оккупированную территорию, часть хочет отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования.

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Второй источник издания, близкий к одной из НВФ, подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.

"Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане", – сообщил источник.

Напомним, по словам Украины в ТКГ, боевики в последний момент сорвали переговоры по пленным.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что Украина готова к серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.

Тем не менее, 18 декабря, на заседании ТКГ в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными: Украина якобы не провела "процессуальную очистку" людей, внесенных в списки.