В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований в Раде, – КИУ

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады. При этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое – не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

В декабре ни разу не проголосовали Любовь Шпак ("Слуга Народа"), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина"). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях в течение месяца.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали – Антон Яценко ( "За будущее"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар ("ОПЗЖ"), 7%; Игорь Палица ( "За будущее"), 9%; Александр Абдуллин ( "Родина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

Однако, в Верховной Раде есть двое народных депутатов, принявших участие в 100% голосований Рады. Это Руслан Князевич с "Европейской солидарности" и Александр Бакумов со "Слуги народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, однако в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", – сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

КИУ сообщал, что в октябре 13 народных депутатов пропустили 90% голосований.

Как ранее сообщал Фокус:

16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1035-2 о финансовых санциях для народных депутатов за прогулы. "За" проголосовали 265 народных депутатов. 25 октября Зеленский подписал этот закон.

Согласно подсчетам КИУ, за первые полтора месяца работы Верховной Рады 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.