Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в указе президента №960/2019.

Указом №961/2019 Зеленский назначил Ирину Венедиктову временной главой Госбюро расследований.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Согласно законопроекту, изменяется правовой статус ГБР – бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений, которые относятся к его компетенции. Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.