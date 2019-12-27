Вместо Венедиктовой в Раду пойдет работать сотрудник фестиваля Atlas Weekend

Политика
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Вместо Ирины Венедиктовой, которую сегодня, 27 декабря, назначили и. о. директора Государственного бюро расследований, по списку "Слуги народа" в ВРУ должен зайти директор по GR-коммуникациям музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук также поздравляет Венедиктову с новой должностью.

"Поздравление с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И, наконец, первая женщина во главе правоохранительного органа", – написала Кравчук.

Она также напомнила, что следующим по партийному списку "Слуги народа" в народные депутаты избран Александр Санченко.

"Тем временем Александру Санченко приготовиться – работа в Раде уже ждет!", – написала депутат.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, Санченко был №137 в партийном списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году, он является директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Согласно законопроекту, изменяется правовой статус ГБР – бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений, которые относятся к его компетенции. Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.