Президент Украины подписал Избирательный кодекс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс. Об этом говорится на сайте парламента.
"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", – говорится в сообщении.
Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.
Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше.
Кодекс унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных.
Избирательный кодекс был принят еще 11 июля 2019 года. Он отменял мажоритарную систему выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам. Однако Зеленский ветировал документ, и в течение двух месяцев в Офисе президента подготовили свои правки, которые привели к созданию фактически нового законопроекта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс и предложил отправить его на доработку. Всего от главы государства поступило 17 замечаний к документу.
- В декабре Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.