Президент Украины подписал Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс. Об этом говорится на сайте парламента.

"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от президента", – говорится в сообщении.

Ранее документ подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.

Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше.

Кодекс унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных.

Избирательный кодекс был принят еще 11 июля 2019 года. Он отменял мажоритарную систему выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам. Однако Зеленский ветировал документ, и в течение двух месяцев в Офисе президента подготовили свои правки, которые привели к созданию фактически нового законопроекта.

Как ранее сообщал Фокус:

11 июля Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс Украины, который предполагал отмену мажоритарной составляющей и введение открытых списков.