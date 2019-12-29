В "ЛНР" говорят, что уже отправили своих пленных на место обмена с Украиной
Представители "ЛНР" заявили, что уже отправили удерживаемых лиц на место обмена пленными с Украиной. Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева ресурсу боевиков.
"Сегодня 29 декабря 2019, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорское" в "ДНР" для того, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и по территории "республик", - сообщила Кобцева как представитель "ЛНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.
Также Кобцева добавила, что еще 28 декабря "была достигнута договоренность по спискам", а также составлен окончательный перечень пленных, которых передадут Украине.
Представитель "ЛНР" также предполагает, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в рамках обмена, поэтому "точная формула обмена будет известна только в момент обмена".
Журналист Соня Кошкина сообщает, что несколько минут назад из Борисполя вылетел специальный военный самолет, на борту которого, как преполагается, находятся заключенные для обмена с боевиками.
На 29 декабря намечен обмен пленными, который может состояться в 11:00 на территории контрольно-пропускного пункта "Майорское" в Донецкой области. Эту дату также официально подтвердил и президента Украины Владимир Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
- В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.
- Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.