В "ЛНР" говорят, что уже отправили своих пленных на место обмена с Украиной

Представители боевиков сообщают, что точная формула обмена будет известна только в момент обмена

Представители "ЛНР" заявили, что уже отправили удерживаемых лиц на место обмена пленными с Украиной. Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева ресурсу боевиков.

"Сегодня 29 декабря 2019, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорское" в "ДНР" для того, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и по территории "республик", - сообщила Кобцева как представитель "ЛНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

Также Кобцева добавила, что еще 28 декабря "была достигнута договоренность по спискам", а также составлен окончательный перечень пленных, которых передадут Украине.

Представитель "ЛНР" также предполагает, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в рамках обмена, поэтому "точная формула обмена будет известна только в момент обмена".

Журналист Соня Кошкина сообщает, что несколько минут назад из Борисполя вылетел специальный военный самолет, на борту которого, как преполагается, находятся заключенные для обмена с боевиками.

На 29 декабря намечен обмен пленными, который может состояться в 11:00 на территории контрольно-пропускного пункта "Майорское" в Донецкой области. Эту дату также официально подтвердил и президента Украины Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус: