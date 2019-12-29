Денисова: Сегодня домой могут вернутся 80 наших ребят

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в рамках обмена пленными боевики могут отпустить 80 украинцев.

"По предварительным данным, сегодня будeт освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться", - сообщила она в Facebook.

По ее словам, к месту взаимного освобождения из ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с пленными.

"Они, пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации", - добавил она.

Ранее сообщалось, что обмен пройдет по формуле 87 на 55. Украина передаст 87 человек, а боевики – 55. В "ДНР" сообщили, что еще около 20 человек отказались ехать в ОРДЛО.

Фокус ведет текстовую трансляцию процесса обмена пленными.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.