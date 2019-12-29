Обмен пленными завершился. Освобождены 76 украинцев, – Офис президента
Обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.
Подробности в ОП пообещали сообщить позже.
Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" передали Украине 25 человек в обмен на 63.
Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.