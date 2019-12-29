Обмен пленными завершился. Освобождены 76 украинцев, – Офис президента

Обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.

Подробности в ОП пообещали сообщить позже.

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" передали Украине 25 человек в обмен на 63.

Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.

Как ранее сообщал Фокус: