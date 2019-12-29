Обмен с "ЛНР" прошел по формуле "63 на 25", девять человек отказались ехать в ОРЛО

Обмен удерживаемыми лицами с боевиками продолжается

Обмен между Украиной и боевиками "ЛНР" завершился. Об этом сообщают информресурсы боевиков.

"У нас обмен состоялся, мы передали 25, а забрали 63 человека', – сообщила представительница "ЛНР" в ТКГ Ольга Кобцева.

При этом девять человек отказались от участия в обмене и остались в Украине.

Ранее сообщалось, что обмен пройдет по формуле 87 на 55. Украина передаст 87 человек, а боевики – 55. Но сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в рамках обмена пленными боевики могут отпустить 80 украинцев.

В "ДНР" сообщили, что еще около 20 человек отказались ехать в ОРДЛО.

Фокус ведет текстовую трансляцию процесса обмена пленными.