Там Средневековье, где пытают и выбивают показания, – освобожденный из плена Василий Савин

Освобожденный из плена боевиков "ДНР" Василий Савин рассказал, что в Макеевской колонии строгого режима еще остались украинцы, которых не допустили к обмену. Об этом сообщает "Громадське радио".

"Там остались прекрасные ребята. Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев. вот его мама здесь, на коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, пол позвоночника отсутствуют, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет) остаются в подвале. Прекрасные ребята Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена их выбросили из списка", - рассказал Савин.

По его словам, "обмудсмен ДНР" Дарья Морозова говорила, что "если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо".

"А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле Администрации Президента). Воробей Вася. Все они остаются там", - добавил Савин.

Он также рассказал, что в "ДНР" кроме официальных тюрем есть скрытые, в которых постоянно пытают заключенных.

"Там Средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран", - подчеркнул он.

Напомним, в начале 2015 года Савин был назначен группировкой "ДНР" председателем Центрально-городской районной администрации Макеевки, однако уже весной его задержали и обвинили его в подготовке к "захвату власти". В итоге его приговорили к 23 годам тюрьмы. Он утверждает, что готовил с единомышленниками "Украинский батальон Макеевка", который должен был поспособствовать украинской армии выбить боевиков из города в момент наступления. Однако, по словам Савина, его выдал близкий человек. Арестовывал мужчину лично заместитель погибшего впоследствии главаря боевиков Александра Захарченко.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями. Боевикам передали 127 человек, 17 отказались ехать в "Л/ДНР".