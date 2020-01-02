Новой поверенной США в Украине стала Кристина Квин

Политика
До назначения Квин была заместителе предыдущего поверенного США в Украине Уильяма Тейлора

Новой поверенной США в Украине стала заместитель предыдущего поверенного Кристина Квин. 

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Квин будет временным поверенным, она сменила на должности Уильяма Тейлора, который со словами "Украину ждут хорошие времена" 31 декабря ушел со своего поста.

"В то время, как руководство посольства меняется, поддержка Украине со стороны США остается прежней", - говорит Квин.

Новая поверенная до назначения работала заместителем председателя миссии США в Украине.

В 2019-м году Квин также занимала должность заместителя Тейлора.

Как ранее сообщал Фокус: