Телеканал для оккупированного Донбасса запустят 15 февраля

Государственный телеканал для жителей оккупированной части Донбасса, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание с 15 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры, молодежи и спорта.

Отмечается, что на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы, а также информационное вещание собственного производства.

Директор телеканала будет назначен в январе на конкурсе. А пока эти обязанности исполняет заместитель директора канала Юлия Островская.

Кроме того, главой информационного вещания станет Елена Трибушная, ранее занимавшая должность главного редактора "24 канала", в прошлом - заместитель главреда издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

Целью телеканала является возвращение в украинское информационное и культурное пространство наших сограждан, которые из-за войны шестой год лишены возможности смотреть украинское ТВ и получать объективную и правдивую информацию о своей стране.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский призывал не спешить с созданием такого канала, а сперва просчитать последствия его использования. Но уже в октябре он заявил, что в Украине вскоре появится канал, который будет вещать для жителей Донбасса.

В ноябре прошлого года Бородянский заявил, что двуязычный телеканал для жителей оккупированной части Донбасса запустят в феврале 2020 года.

29 июля в Офисе президента сообщили, что думают над созданием всемирного русскоязычного канала для усиления позиций государства в информационной борьбе.