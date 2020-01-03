Телеканал для оккупированного Донбасса запустят 15 февраля

Политика
Директор телеканала будет назначен в январе на конкурсе

Государственный телеканал для жителей оккупированной части Донбасса, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание с 15 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры, молодежи и спорта.

Отмечается, что на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы, а также информационное вещание собственного производства.

Директор телеканала будет назначен в январе на конкурсе. А пока эти обязанности исполняет заместитель директора канала Юлия Островская.

Кроме того, главой информационного вещания станет Елена Трибушная, ранее занимавшая должность главного редактора "24 канала", в прошлом - заместитель главреда издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

Целью телеканала является возвращение в украинское информационное и культурное пространство наших сограждан, которые из-за войны шестой год лишены возможности смотреть украинское ТВ и получать объективную и правдивую информацию о своей стране.

Как ранее сообщал Фокус: