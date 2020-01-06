Один Оман кругом. Соцсети обсуждают тайный визит Зеленского на Аравийский полуостров

Украинский президент в очередной раз стал предметом обсуждения в социальных сетях, вызвав особенный ажиотаж в лагере оппонентов. А все потому, что тайно и "без огласки" улетел из Украины на Аравийский полуостров.

Начиналась эта история так: 1 января президент традиционно поздравил народ с Новым годом (эта речь также вызвала бурное обсуждение), а потом уехал кататься на лыжах в Ивано-Франковскую область на горнолыжный курорт Буковель. Отдыхал Зеленский с семьей в президентской резиденции "Синегора" в Гуте (это сто километров от Буковеля). Вместе с ними там были его помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Он отдыхал, был приветлив и активно фотографировался с почитателями на горных склонах.

А пятого числа в распоряжении украинских СМИ внезапно оказались снимки, запечатлевшие главу державы на Аравийском полуострове. В стране под названием Оман.

Фотографии были сделаны в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, который является одним из самых роскошных и дорогих в стране.

Издание "Страна" утверждает, что Зеленский улетел из Ивано-Франковской области уже 2 января, приземлился в Киеве, а затем тайно вылетел в Оман. По данным "Страны", глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

Офис президента на новость отреагировал с большой задержкой и не очень внятно, сообщив, что "президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне".

Под данным постом развернулось бурное обсуждение целесообразности подобных визитов и прямых намеков на то, что кто-то врет.

И Офис президента в авральном порядке выдал еще два поста, которые пытались перевести визит Зеленского в иную плоскость и увести в сторону от тех фотографий, на которых он в сиреневой футболке принимает трапезу между пальмами.

Но волну критики (и шуток) уже было не остановить. Тем более, что визит Зеленского в Оман сразу же начали сравнивать с пресловутым визитом Порошенко на Мальдивы. Тем более, что расположены эти популярные места отдыха не так далеко друг от друга.

Многие пользователи задались вопросом, почему президент Украины отправился в регион, где нынче не совсем спокойно.

Особый интерес вызвала работа пресс-службы Офиса президента, которая так спешила запостить оправдания визита президента на курорт, что не проверила некоторые факты. Например, то, что в Омане о внезапном визите украинского президента были не в курсе.

Сторонники действующего президента его внезапный визит на Аравийский полуостров оправдывают тем, как он стремительно обрядился в костюм и встретился с местным высокопоставленным чиновником. Это хорошо выглядело на официальных фото и желающий поверить – уверует, что Зеленский полетел в Оман не отдыхать под пальмами, а работать на благо страны.

Но многим вся эта история показалась нескладной, дополняемой на ходу и очень подозрительной, особенно если учесть, что президент и так постоянно дает причины обсуждать себя и свою деятельность.

Подоспели и шутки с фотожабами, потому как не пошутить на эту тему было бы странно.

Теперь в Украине ждут возвращения загоревшего президента с курорта и его объяснений, что он делал в пятизвездочном отеле и с кем все-таки встречался, а главное – зачем. Потому что объяснения его Офиса звучат весьма неубедительно.