Зеленский поговорил о крушении боинга с премьером Швеции и президентом Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с премьером Швеции Стефаном Левеном по поводу крушения Boeing 737 в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский поблагодарил Левена за солидарность и сопереживания. Левен, в свою очередь, выразил сожаления от имени шведского народа и заявил, что его страна готова помочь всеми способами для расследования обстоятельств трагедии.

Ситуацию по самолету обсуждали и вчера, но на уровне министров иностранных дел Украины и Швеции.

Также глава Украины поговорил с президентом Афганистана Мохаммадом Гани.

Стороны выразили друг другу соболезнования. Зеленский заявил, что будет информировать Афганистан о результатах расследования крушения боинга.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли десять граждан Швеции и три - Афганистана.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально 6 января.