Зеленский поговорил о крушении боинга с премьером Швеции и президентом Афганистана

Политика
Все стороны выразили готовность способствовать расследованию обстоятельств трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с премьером Швеции Стефаном Левеном по поводу крушения Boeing 737 в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский поблагодарил Левена за солидарность и сопереживания. Левен, в свою очередь, выразил сожаления от имени шведского народа и заявил, что его страна готова помочь всеми способами для расследования обстоятельств трагедии.

Ситуацию по самолету обсуждали и вчера, но на уровне министров иностранных дел Украины и Швеции.

Также глава Украины поговорил с президентом Афганистана Мохаммадом Гани. 

Стороны выразили друг другу соболезнования. Зеленский заявил, что будет информировать Афганистан о результатах расследования крушения боинга.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли десять граждан Швеции и три - Афганистана.

Как ранее сообщал Фокус: