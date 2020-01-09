Зеленский поговорил о крушении боинга с премьером Швеции и президентом Афганистана
Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с премьером Швеции Стефаном Левеном по поводу крушения Boeing 737 в Иране.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Зеленский поблагодарил Левена за солидарность и сопереживания. Левен, в свою очередь, выразил сожаления от имени шведского народа и заявил, что его страна готова помочь всеми способами для расследования обстоятельств трагедии.
Ситуацию по самолету обсуждали и вчера, но на уровне министров иностранных дел Украины и Швеции.
Также глава Украины поговорил с президентом Афганистана Мохаммадом Гани.
Стороны выразили друг другу соболезнования. Зеленский заявил, что будет информировать Афганистан о результатах расследования крушения боинга.
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли десять граждан Швеции и три - Афганистана.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально 6 января.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.