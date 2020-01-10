Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказано на странице Помпео в Twitter.

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проведении расследования", – заявил Помпео.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.