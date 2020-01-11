Эксперты нашли следы попадания ракеты в кабину пилотов боинга МАУ, – СМИ

Украинские эксперты на месте крушения украинского авиалайнера возле Тегерана обнаружили следы от взрыва зенитной ракеты в кабине экипажа. Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в украинской комиссии по расследованию причин катастрофы.

По его словам, вчера наши специалисты ознакомились с записями переговоров пилотов с диспетчерским центром Тегерана, которые хранились на первом "черном ящике". Украинские пилоты на них ни о каких неисправностях не сообщают. Самая полная информация о полете должна быть во втором черном ящике. С ней украинские и канадские эксперты должны ознакомится сегодня.

Также вчера украинские специалисты целый день работали на месте трагедии. Источник издания сообщил, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. В отличие от останков "Боинга" МН-17 отсутствовали какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Большинство повреждений на корпусе возникли уже в результате падения.

"Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета. Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка - примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку", - сообщил источник.

По его словам, российская ракета из ЗРК "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

"Прямое попадание и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь. Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить", - сообщил он.

Он также отметил, что иранская сторона оказывает содействие украинским специалистам и никаких проблем в общении нет.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".