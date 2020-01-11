Порошенко купил квартиру бойцу ВСУ, который въехал на танке в Донецк и попал в плен

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко купил квартиру освобожденному перед Новым годом танкисту ВСУ Богдану Пантюшенко.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

Пантюшенко был командиром танка, он попал в плен 18 января 2015 года, в ходе выполнения боевого задания в селе Спартак у Донецкого аэропорта.

Перед танкистами была поставлена задача взорвать Путиловский мост вместе с бронетехникой и складом боеприпасов. Путиловский мост все же уничтожили, сгорели четыре танка противника.

Оказалось, что под мостом стоял еще один танк, который загорелся и взорвался от попаданий снарядов и детонации складов с боеприпасами. Украинским военным удалось уничтожить и много другой техники. Потери ВСУ – три танка.

По словам Порошенко, в ходе "Путиловского рейда" Пантюшенко и еще три экипажа набрали такой темп, что фактически вошли в Донецк. Четыре танкиста попали в плен, среди них был и уже освобожденный Пантюшенко.

Впоследствии, эту операцию назовут "одним из самых ярких событий в боях за аэропорт".

Путиловский мост у Донецкого аэропорта. Фото: patrioty.org.ua

Пантюшенко вошел в обменный список и вернулся в Украину 29 декабря, в рамках первого с 2017 года большого обмена пленными между между Украиной и пророссийскими боевиками.

"Так приятно видеть наших людей, слышать наш язык, окунуться в нашу культуру. Я так этого ждал. Наверное, я только этим и жил", – рассказал со своей стороны Пантюшенко.

Напомним, Фокус поговорил с Богданом Пантюшенко и рассказал его историю, а также других украинцев, вернувшихся домой из подвалов ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

2 октбря сертификаты от квартир в одесском новострое вручили и 24-м освобожденным украинским морякам. Покупой жилья для моряков также занимался бизнесмен Виктор Пинчук.