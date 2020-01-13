Украина возобновит участие в работе ПАСЕ, – Гончаренко

Политика
По словам народного депутата, сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он написал у себя на Facebook.

"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге",  – написал народный депутат.

В сентябре прошлого года делегация Верховной Рады официально отказалась принять участие в осенней сессии ПАСЕ из-за  возвращения Российской Федерации в сессионный зал организации без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

Ранее о возможности возобновления работы украинской делегации в январе заявлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится глава, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление",  – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

 