Украина возобновит участие в работе ПАСЕ, – Гончаренко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он написал у себя на Facebook.

"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", – написал народный депутат.

В сентябре прошлого года делегация Верховной Рады официально отказалась принять участие в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации в сессионный зал организации без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

Ранее о возможности возобновления работы украинской делегации в январе заявлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится глава, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.