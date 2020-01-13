Украина примет участие в январской сессии ПАСЕ, – Ясько

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал проект постановления об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ.

Об этом заявила глава делегации Елизавета Ясько в Facebook.

"Мы должны работать в Комитете Министров и Парламентской Ассамблеи. Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совете Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей", – заявила она.

По ее словам, у делегации есть новая стратегия и конструктивная программа действий на зимнюю сессию.

Окончательное решение об участии делегации будет решать Верховная Рада.

В сентябре прошлого года делегация Верховной Рады официально отказалась принять участие в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации в сессионный зал организации без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины.

Ранее о возможности возобновления работы украинской делегации в январе заявлял вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится глава, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.