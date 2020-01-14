Зарплаты выше, чем у Трампа. Что пишут в соцсетях о резком росте доходов министров

Так, декабрьская зарплата министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и его заместителей, согласно декларациям, совокупно составила около 2 миллионов гривен. Сам министр получил за месяц 112 904 грн. Согласно задекларированному 6 января 2020 года, он получил их от Минкульта 27 декабря 2019 года.

Заместитель министра Ирина Подоляк задекларировала 394 710 грн дохода в декабре. 16 декабря она получила 154 232 грн, а 27 декабря еще 240 478 грн. Ее среднемесячный доход как народного депутата в прошлом созыве был 46 800 гривен. Не меньше получили и остальные заместители министра.

Но зарплаты поднимут не только в культурной сфере. У генпрокурора Руслана Рябошапки зарплата также вырастет почти вдвое, до 93 648 гривен. Не обеднеют и остальные топ-чиновники. В соцсетях выяснили, насколько приличные зарплаты они будут получать в новом году.

А бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко, уверены, что зарплаты вырастут и у нардепов. Причем весьма существенно.

Правда спикер парламента Дмитрий Разумков сегодня на открытии пленарного заседания сообщил, что зарплата народных депутатов проиндексирована и будет увеличена примерно на 3000 гривен. Что, конечно, существенно меньше той, о которой говорили ранее, но все равно больше, нежели может рассчитывать большинство украинцев. Также он пообещал разобраться с внезапным ростом зарплат у министров, точнее выслушать "информацию об этих надбавках, премиях", - сказал Разумков. - Поэтому есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позицию министров и, возможно, премьера о премиях, которые были насчитаны министрам в Кабинете министров" , - добавил спикер.

А глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что слухи про 100 тысяч зарплаты у нардепов - фейк, который распространяют с целью дискредитации. А относительно зарплат министров будут разбираться.

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Впрочем, для внимательных, это повышение никак не могло стать сюрпризом, ведь ранее уже неоднократно звучали намеки, что депутаты, чиновники и министры не удовлетворены зарплатами. Они маловаты, хоть и значительно выше зарплат, пособий и пенсий рядовых украинцев, которые не исчисляются десятками тысяч гривен.

Так, лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что нардеп заслуживает больше денег: "Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

А министр экономики Тимофей Милованов считает, что много и тяжело работает и потому получать должен не менее пяти тысяч долларов. А платить по 20 тысяч гривен, значит, "толкать на коррупцию".

Но мечты министра и зарплаты в Минкультуры и генпрокуратуре меркнут, если сравнивать их с государственной компанией "Укрпочта". Ведь ее генеральный директор, Игорь Смелянский, который не бедствовал в 2018 году, - тогда его зарплата составляла 571 966 гривен 70 копеек в месяц. Не переживал за свое благосостояние в 2019 – при зарплате в 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц. А теперь и вовсе сможет позволить себе многое: ведь в 2020 году его зарплата будет составлять 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Причем рядовой работник, тот самый, который сидит в отделении Укрпошты, получает скромные 6031 гривен и тридцать копеек.

И если о своих зарплатах властьимущие все-таки предпочитают не говорить, а если и говорят, то деликатно и иносказательно, то Смелянский был настроен решительно и защищал свои доходы по всему Facebook. Причем сначала он просто обзывал своих "обидчиков" на своей странице, а потом ходил по комментариям у критиков и упражнялся в красноречии уже там.

У большинства такие доходы вызвали негодование. Особенно зарплата того же Смелянского, особенно, если вспомнить, в каком плачевном состоянии находятся большинство почтовых отделений в Украине.

Впрочем, нашлись и "отчаянные" храбрецы, которые выразили согласие с тем, что министр, или топ-госчиновник должен получать достойную зарплату, которая даже может быть выше средней по стране, но тогда и требования к ним должны быть выше.

Сейчас неясно, как коррелируются все эти баснословные доходы с обещанными зарплатами учителям, которым сначала обещали четыре тысячи долларов, потом признались, что переборщили и пообещали пятьсот, но пока не дали и обещанного.

Тем временем Верховная Рада в пятницу, 17 января, решила заслушать правительство о том, откуда у чиновников появились такие баснословные зарплаты. "Есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позицию министров и, возможно, премьера о премиях, которые были насчитаны министрам в Кабинете министров" , - заявил спикер Дмитрий Разумков.