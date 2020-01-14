Медведчук говорит, что не летал на встречу к Зеленскому в Оман

Нардеп от "Оппоплатформы" и кум президента РФ Виктор Медведчук говорит, что не летал в Оман, когда там находился президент Владимир Зеленский.

Об этом Медведчук рассказал изданию Радио Свобода в кулуарах Рады.

По словам Медведчука, на самолете, которым иногда пользуется и он сам, тогда была его дочь Ирина со своим супругом Андреем Рюминым и детьми.

"Да, действительно, самолет 7 января был в Омане, а 8-го – вылетел в Москву. В данном случае, он перевозил семью моей дочери", – заявил он.

На уточняющий вопрос, встречался ли Рюмин с Зеленским, Медведчук ответил отрицательно: "Рюмин не знает Зеленского и о том, что были какие-то встречи, мне не известно. Но если бы они были, то я точно знал бы".

Также нардеп подчеркнул, что самолет летел в Оман из Киева, а не из Москвы, поэтому слухи о том, что помощник Путина Владислав Сурков был на его борту, не имеют под собой основания.

Недавно издание texty.org сообщило, что в Киев из столицы Омана – Маската – Зеленского доставили самолетом Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000 с хвостовым номером 9H-VJN.

Этот самолет прилетел в Москат из Стокгольма, но с пересадкой в Москве. Практически в это же время в Оман якобы прилетел на своем бизнес-джете кум Путина Виктор Медведчук. Все это произошло вечером 7 января.

Таким образом, становится очевидно, что самолет для Зеленского заказали еще до авиакатастрофы в Иране.

Тем не менее, в Украину президент прилетел 9H-VJN спустя почти сутки. Журналисты предполагают, что это связано с переговорами, которые Зеленский провел с россиянами.

После переговоров самолет Медведчука отправился в Москву (предположительно, с российской делегацией).

Также texty.org отмечает, что стоимость аренды 9H-VJN за один час составляет от 8,5 до 10 тыс. долларов, а от Киева до Маската лететь целых 7,5 часов. Таким образом, перелет Зеленскому обошелся в примерно в 63 – 75 тыс. доларов.

Позже в ОП назвали эту информацию "абсолютной неправдой".

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Омане вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского на Средний Восток, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне.

В Омане Зеленский действительно позже встретился с министром иностранных дел страны Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.