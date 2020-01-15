Кабмин принял решение по финпомощи семьям погибших в авиакатастрофе у Тегерана

Украина поддержит финансово родных и близких погибших украинцев в Иране.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина, пишет в Telegram премьер Алексей Гончарук.

Так, правительство в течение недели выделит семьям погибших единоразовую помощь в размере 200 тыс. грн.

Эти средства выделят до того, как родственники погибших получат выплаты по страховке. Гончарук говорит, что Кабмин проконтролирует страховые выплаты, положенные согласно Монреальской конвенции: по страховке каждой семье положено приблизительно $345 тыс.

Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана по всем дипканалам и международным органам юрисдикции.

Заслуженный юрист Украины Роман Марченко в интервью Фокусу уже пояснил, что выплаты семьям погибших со стороны Кабмина - жест доброй воли, ведь это не предусмотрено никакими документами.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.