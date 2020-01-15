Авиакатастрофа в Иране: идентифицированы тела четырех украинцев

Эксперты уже идентифицировали тела четырех украинцев из 11, погибших во время авиатрагедии в Тегеране.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, пишет LB.ua.

По его словам, процесс идентификации пока не завершен и должен закончиться 19 января.

Он также сказал, что Иран не передает бортовые самописцы Украине, а без них установить все причины трагедии украинского самолета будет невозможно.

Кроме того, Украина планирует инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с иностранными партнерами.

В то же время, иранские специалисты также установили по ДНК личности 148 погибших при крушении, 57 тел уже были переданы семьям.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился за задержку сообщения о сбитом иранскими силами ПВО украинском боинге.