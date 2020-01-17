Яременко сняли с должности главы комитета Рады

Верховная Рада сняла народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

Новым главой комитета избран Александр Мережко из "Слуги народа".

Этим же решением экс-глава Украинского института национальной политики, депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович избран членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Александр Мережко / Фото: zik.ua

Александр Мережко – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Защитил докторскую диссертацию на тему "Теория и принципы транснационального торгового права". Член Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№85).

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