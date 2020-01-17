Яременко сняли с должности главы комитета Рады
Верховная Рада сняла народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.
Новым главой комитета избран Александр Мережко из "Слуги народа".
Этим же решением экс-глава Украинского института национальной политики, депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович избран членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Александр Мережко / Фото: zik.ua
Александр Мережко – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Защитил докторскую диссертацию на тему "Теория и принципы транснационального торгового права". Член Комитета Рады по вопросам правовой политике. В Раду прошел по избирательному списку "Слуги народа" (№85).
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 октября журналисты опубликовали фотографии переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой. Сначала он утверждал, что специально устроил провокацию, а потом извинился перед президентом и коллегами по фракции. При этом нардеп заявил, что публикация переписки – уголовное преступление.
- 1 ноября Яременко написал заявление об отставке. 11 ноября "СН" решила назначить главой Комитета Елизавету Ясько, но Верховной Раде не хватило голосов для ее назначения.