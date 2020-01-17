Суркисы подали в суд на Порошенко по делу ТК "1+1". Порошенко говорит, что иск безоснователен

Братья Суркисы подали против пятого президента Петра Порошенко иск в Лондонский арбитраж за невыполнение условий сделки по покупке доли ТК "1+1".

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на свои источники.

По данымм издания, суд принял иск. Приблизительно в мае 2020-го года состоится первое заседание.

Сумма исковых претензий Суркисов к Порошенко – $140 млн. Именно за столько Порошенко якобы хотел выкупить долю Суркисов в "плюсах", хотя после сделки передумал и решил восстановить "статус-кво".

После национализации ПриватБанка Порошенко решил вернуться к сделке и предложил Суркисам вернуть их же деньги, которые пошли на рефинанс уже государственного банка, но Суркисы отказались.

Теперь же они подают иск в Лондонский суд, который может повлиять на судебный процесс по Привату.

В "Евросолидарности" прокомментировали иск Суркисов: Порошенко якобы и не заключал никаких сделок по "плюсам". Порошенко отвергает все обвинения и считает иск безосновательным.

Как ранее сообщал Фокус:

"1+1 media" подала в суд иск на президента Петра Порошенко и на издательский дом Медиа-ДК с формулировкой "о защите деловой репутации".

В своем исковом заявлении компания потребовала взыскать с президента 1 млн гривен и признать недостоверными некоторые из его заявлений в эфире Радио НВ и в посте в Facebook.