Суркисы подали в суд на Порошенко по делу ТК "1+1". Порошенко говорит, что иск безоснователен
2020-01-17 13:06:52
Речь идет о покупке доли Суркисов в "1+1" на $140 млн. Такая же сумма фигурирует в исковом заявлении против Порошенко
Братья Суркисы подали против пятого президента Петра Порошенко иск в Лондонский арбитраж за невыполнение условий сделки по покупке доли ТК "1+1".
Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на свои источники.
По данымм издания, суд принял иск. Приблизительно в мае 2020-го года состоится первое заседание.
Сумма исковых претензий Суркисов к Порошенко – $140 млн. Именно за столько Порошенко якобы хотел выкупить долю Суркисов в "плюсах", хотя после сделки передумал и решил восстановить "статус-кво".
После национализации ПриватБанка Порошенко решил вернуться к сделке и предложил Суркисам вернуть их же деньги, которые пошли на рефинанс уже государственного банка, но Суркисы отказались.
Теперь же они подают иск в Лондонский суд, который может повлиять на судебный процесс по Привату.
В "Евросолидарности" прокомментировали иск Суркисов: Порошенко якобы и не заключал никаких сделок по "плюсам". Порошенко отвергает все обвинения и считает иск безосновательным.
Как ранее сообщал Фокус:
- "1+1 media" подала в суд иск на президента Петра Порошенко и на издательский дом Медиа-ДК с формулировкой "о защите деловой репутации".
- В своем исковом заявлении компания потребовала взыскать с президента 1 млн гривен и признать недостоверными некоторые из его заявлений в эфире Радио НВ и в посте в Facebook.
- Порошенко признал, что в суде первой инстанции с каналом "1+1" будет очень тяжело судиться. "Даже президенту. Но мы выиграем", – заявил пятый президент.