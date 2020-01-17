Зеленский может поехать с визитом в Сингапур и Вьетнам, – СМИ

Президент Владимир Зеленский в этом году может отправиться с рабочим визитом в Сингапур и Вьетнам.

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на свои источники.

Территория визита Зеленского может расшириться и на другие страны Юго-Восточной Азии.

Издание также отмечает, что министр иностранных дел Пристайко как раз 13-14 января посетил Сингапур. Это якобы могло быть связано с подготовкой визита президента.

Кроме того, Украина якобы обсуждает с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии) возможность присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-восточной Азии от 1976 года.

Как ранее сообщал Фокус:

На ближайшее время у Зеленского также запланирован визит в Лондон. В его ходе планируется подписать новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве с Британией.