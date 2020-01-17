Зеленский: с министрами, которые не согласны с зарплатой, придется прощаться

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабмину разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, ведомств, заместителей министров, любых государственных компаний, руководителей и заместителей этих компаний, с пониманием того, где мы с вами живем, и с пониманием тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику и не смотря на их "рыночную цену". Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные профессионалы. Но мы все, с министрами в том числе, должны понимать, что вот такие зарплаты могут быть сегодня в Украине. Исходя из той ситуации, в которой сейчас находится наша экономика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можете поднимать себе заработные платы", – сказал он.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную зарплату, придется прощаться.

"Мы не можем себе сегодня этого (высокие зарплаты – Авт.) позволить. Но еще раз говорю: заработные платы должны быть нормальными, на которые можно жить, и в соответствии их статусу", – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

В СМИ и соцсетях начали активно обсуждать информацию о том, что Министру экономики Тимофею Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре может составить 271 тыс. грн. Сам Милованов сказал, что получает в месяц около 31 тыс. грн, а по поводу премии решил умолчать.

Глава Миюста Денис Малюська заявил, что из-за низкой зарплаты в министерстве его мама рекомендовала своему сыну бросить работу. Жена тоже часто спрашивала у своего супруга: "И где же деньги?"

Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, премьер Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться.