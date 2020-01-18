Рябошапка в декабре получил почти 260 тысяч гривен зарплаты

Зарплата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки за декабрь года составила 259 336 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Отмечается, что оклад Рябошапки составил 37 тысяч гривен. Зарплату указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую именно сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в СМИ и соцсетях начали активно обсуждали информацию о том, что Министру экономики Тимофею Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре могла составить 271 тыс. грн. Сам Милованов сказал, что получает в месяц около 31 тыс. грн, а по поводу премии решил умолчать.