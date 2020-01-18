Рябошапка в декабре получил почти 260 тысяч гривен зарплаты
Зарплата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки за декабрь года составила 259 336 гривен.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.
Отмечается, что оклад Рябошапки составил 37 тысяч гривен. Зарплату указана с учетом надбавок, доплат и премии.
Какую именно сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в СМИ и соцсетях начали активно обсуждали информацию о том, что Министру экономики Тимофею Милованову предложено начислить в ноябре премию 236 тыс. грн (1630% от оклада). Таким образом, заработная плата министра в ноябре могла составить 271 тыс. грн. Сам Милованов сказал, что получает в месяц около 31 тыс. грн, а по поводу премии решил умолчать.
- Глава Миюста Денис Малюська заявил, что из-за низкой зарплаты в министерстве его мама рекомендовала своему сыну бросить работу. Жена тоже часто спрашивала у своего супруга: "И где же деньги?"
- Реагируя на сообщения в СМИ и соцсетях о зарплатах и премиях топ-чиновников, премьер Гончарук попросил не спекулировать цифрами, а разбираться.
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
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Зарплата 16 тыс. грн для чиновника – это неуважение к государству, заявил глава МИД Вадим Пристайко.