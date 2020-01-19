300+ семьянинов. В соцсетях обсуждают "противоестественное" объединение нардепов в защиту морали

17 января в Верховной Раде произошло беспрецедентное событие: народные избранники из противоборствующих политсил объединились в едином порыве защитить семейные ценности.

Сообщил об этом "радостном" событии "слуга народа" Александр Васюк на своей страничке в сети Facebook. Также он огласил список сопредседателей.

И намекнул, чем будет заниматься объединение: "защищать вечные ценности украинского общества и противодействовать попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Также обещают законы, которые будут "способствовать укреплению семейных ценностей" и "популяризацию и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли в украинское интеллектуальное сообщество". Некоторые из членов новообразования даже совершили каминг-аут, рассказав, как раньше ошибались.

Участники объединения собираются продолжать традиции организации Национального молитвенного завтрака в Украине и защищать развитие института семьи и брака как основы общества.

Впрочем, как отметили комментаторы, в подписанном манифесте и благообразных, консервативных постах участниках объединения не нашлось места какой-либо конкретике.

Многие задались вопросами юридического толка и пытались понять, не противоречит ли появление этого объединения тому факту, что Украина — светское государство, и в ее Конституции, в статье 24 говорится, что "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам".

В то же время противники ЛГБТ-движения с радостью отметили, что конституционное большинство не позволит пересмотреть определение слова "семья" как союза мужчины и женщины, ратифицировать Стамбульскую конвенцию (о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием) и отменить школьный курс "Основы семьи".



Те, кто изучил пост инициатора и идейного лидера Александра Васюка, поинтересовались, кого же туда взяли: неужели Богдана Яременко, который договаривался с проститутками об интимных услугах прямо в сессионном зале, а потом морочил голову журналистам, рассказывая, что это была провокация, или же Романа Иванисова, которого "выгнали" "слуги народа", когда выяснилось, что тот был осужден за изнасилование.

Но оказалось, что запятнавших себя коллег защищать семейные ценности не взяли.

Другие нардепы осторожно осудили новую межфракционную групп, призвав подождать и посмотреть, к чему это приведет: может, получится наладить некий диалог? Тем более, что пока эти три сотни народных избранников не предлагают ничего конкретного.

Также в соцсетях задались вопросом, почему нардепы решили, что украинцы сами не разберутся со своими семьями и ценностями. И предположили, что это попытка наладить отношения с электоратом преклонных лет, которому словосочетание "семейные ценности" и иллюзорная опасность, которая им грозит — это вполне себе причина, чтобы сменить свои политические предпочтения и поддержать тех, кто их защищает.

Многие посетовали, что хоть Верховная Рада заметно "помолодела", но не осовременилась.

Не обошлось и без традиционных шуток.

Теперь стоит подождать и посмотреть, что будет происходить дальше. Закончится ли дело парой постов в соцсетях, или в Верховной Раде появится постоянных источник информационных поводов, перебивающих обсуждение экономических проблем и коррупционных скандалов.