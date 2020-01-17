Осужденный за изнасилование депутат Иванисов не собирается отказываться от мандата

По словам нардепа, он никого не вводил в заблуждение о своей погашенной судимости

Бывший депутат от фракции "Слуга народа", а ныне внефракционный народный депутат Роман Иванисов не намерен отказываться от мандата.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам нардепа, он никого не вводил в заблуждение о своей погашенной судимости.

"Отказываться мандат не собираюсь. А почему я должен отказываться? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", – рассказал Иванисов.

На замечание журналистов на то, что он еще в ноябре 2019 года обещал предоставить "достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака", Иванисов заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам дать не называл", – заявил он.

При этом депутат так и не смог назвать вуз, где получил высшее образование, а также объяснить детали дела с изнасилованием.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что проверка в отношении Иванисова еще продолжается. Сам нардеп назвал эту информацию "заказухой".

20 ноября нард Иванисов заявил о приостановке членства во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

Юрист, экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов сообщил, что Иванисов в марте 1996 года Пологовским райсудом Запорожской области был осужден за изнасилование к 3,5 годам тюремного заключения.