Арахамия раскритиковал назначение экс-адвоката Януковича замглавы ГБР

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил против назначения экс-адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова первым заместителем главы Государственного бюро расследований.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Я об этом услышал, к сожалению, только от вас, я не знал об этой ситуации. Позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу, сейчас люди на округах. У нас точно будет позиция фракции, но если спросить мою личную позицию – я категорически против", – сообщил Арахамия.

По словам лидера "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания. Сейчас все депутаты работают на округах.

Напомним, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.