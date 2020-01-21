ВАКС решил слушать дело экс-нардепа Онищенко заочно
Высший антикоррупционный суд будет заочно слушать дело экс-депутата Александра Онищенко.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Сейчас Онищенко находится в немецком СИЗО, хотя ранее он намеревался вернуться в Украину из Испании. Этим и объясняется решение суда.
При этом, адвокаты Онищенко не хотели, чтобы ВАКС рассматривал дело, ведь бывший депутат по объективным причинам не может прибыть в суд.
Так или иначе, судебно заседание назначено на 4 мая: такая задержка связана с бюрократической волокитой, которая последует за отправкой повестки подозреваемому в Германию.
Недавно в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.
- Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.
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26 июля в Борисполе задержали мать беглого нардепа Онищенко – ее подозревают в участии в преступных схемах по разворовыванию газа.