Денисова: 12 украинских политзаключенных – в критическом состоянии

Двенадцать незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии.

Об этом уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила на встрече с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албании Эди Рамой, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

По словам Денисовой, по состоянию на 17 января 2020 года удалось вернуть на Родину только 35 граждан Украины, которые находились в плену в РФ. В то же время 115 украинских политзаключенных еще до сих пор находятся в местах несвободы на территории РФ и Крыма.

Среди заключенных есть и такие, которые содержатся в плену более 5 лет. 86 человек – это крымские татары, которым инкриминируется организация деятельности террористической организации.

При этом Денисова обратила внимание Рамы на то, что некоторые граждане Украины находятся в критическом состоянии и требуют срочного обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.

"В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Виктор Шур, которые удерживаются на территории Российской Федерации, и Абдулгазиєв Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиєв Рустем, которые содержатся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – написала омбудсмен.

Она призвала Раму применить все рычаги влияния ради восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на Родину живыми. Также Денисова призвала действующего председателя ОБСЕ усилить совместное давление мирового сообщества на РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.

Офис генпрокурора совместно с СБУ проводит следственные действия с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 из плена на территории ОРДЛО.