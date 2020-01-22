Зеленский и Гончарук перед вылетом в Давос возложили цветы к памятнику Грушевского

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве. После этого Президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя",– сказано в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил украинцев с Днем соборности Украины. По его словам, Украине как никогда нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", – говорит Зеленский.

Напомним, 22 января Зеленский выступит со специальным заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В Давосе у президента запланированы ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

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