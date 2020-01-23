Разбег длиною в жизнь. В соцсетях обсуждают выступление Зеленского в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе – безусловно важное событие и слетаются туда политики и бизнес-элита со всего мира. Украинский президент Владимир Зеленский не стал исключением. Вместо с ним в Швейцарию отправились несколько министров и более 20 депутатов.

Зеленский выступил на форуме 22 января, правда его выступление, как показывают фото из зала, не вызвало большого ажиотажа.

Фото: Тарас Березовец

Экс-нардеп Сергей Лещенко пояснил, что не все посетители Давоса имеют статус участников форума и могут присутствовать на всех выступлениях. Но даже в таком случае присутствующих в зале все равно было мало.

Главной темой выступления Зеленского был призыв к иностранным инвесторам вкладывать средства в Украину. Он призвал их не упустить свой шанс и не повторить ошибку Джоржда Белла, который в 1999 году не захотел купить Google за миллион долларов. Президент рассказал об амбициозных планах вывести нашу страну в лидеры Восточной и Центральной Европы. По его словам, для этого есть все условия – выгодное географическое расположение, хороший климат, агарный и индустриальный ресурс и главное – креативные и талантливые люди, а не хватает только инвестиций. В связи с этим он призвал международных инвесторов не упустить свой шанс и не повторить ошибку Джоржда Белла, который в 1999 году не захотел купить Google за миллион долларов. .

Для всех компаний, которые ивестируют больше 100 млн долларов он пообещал отдельную "няню": "Мы подготовили новую программу, которая будет называться Investment Nanny. Каждому инвестору, каждая компания, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать, у вас будет менеджер (investment nanny), разговаривающий на пяти языках. 24/7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с менеджером и не будет никакой проблемы". А инвесторы, которые примут участие в большой приватизации, получат освобождение от налога на прибыль на пять лет.

Уже сегодня обещания президента повторил премьер Алексей Гончарук во время выступления на украинском завтраке в Давосе.

Однако заманчивые призывы и обещания команды Зеленского не все встретили с одобрением. Некоторым показалось подозрительным: если это опытный инвестор, то зачем его водить за руку, а если он не таков, то зачем он нужен? И потенциальному инвестору наверняка хотелось бы больше конкретики.

Отдельно обратили внимание пользователи на то, что призывы президента в первую очередь звучат в адрес международных инвесторов, а об отечественных он забывает. И главное - это не предоставлять преференции отдельным компаниям, а проводить реформы, которые в целом улучшат инвест-климат в стране.

Тем более, что как показывает украинская практика, украинские бизнесмены могут вывести свои активы в офшоры и таким образом превратится в иностранных инвесторов.

Также возникли вопросы к "инвестиционной няне". Не стараются ли власти таким механизмом прикрыть неблагоприятную атмосферу в Украине и легализировать "смотрящих".Ведь если нужен некий "поводырь", чтобы провести инвестора между подводных камней, то значит ли это, что ничего оптимистичного ждать не приходится.

Еще одним ньюсмейкером на форуме стал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Вчера он заявил, что Украине не нужно спешить с синхронизацией своего законодательства с европейским.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – сказал Арахамия.

Такие формулировки вызвали недоумение в соцсетях, ведь Зеленский за пару часов до этого предлагал принять Украину в ЕС вместо Великобритании. В защиту Арахамии сразу высказали ряд министров, мол, его слова неправильно поняли. Позже депутат и сам отписался в Facebook по этому поводу. Заявил, что выступает за максимальную интеграцию с ЕС, но добавил, что при этом интересы Украины должны оставаться на первом месте.

Сейчас украинский президент отбыл в Израиль. Изначально планировалось, что он примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, где возможно встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Но в последний момент Зеленский поменял планы и решил уступить место тем, кто "пережил эту страшную трагедию".