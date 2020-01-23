В Израиле обескуражены решением Зеленского пропустить форум по Холокосту

В Израиле удивлены решением украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским об отказе от участия в работе Всемирного форума памяти Холокоста. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление мемориального комплекса "Яд Вашем".

Свое решение президент пояснил желанием уступить места тем, кто пережил Холокост и не смог попасть на мероприятие.

Согласно заявлению мемориального комплекса, Зеленскому объяснили, что участвовать в форуме смогут даже те выжившие в Холокосте, кто обратился к организаторам форума в последние дни.

"Поэтому его решение озадачивает, и обидно, что он делает такой шаг в мероприятии под названием "Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом", – говорится в сообщении мемориального центра.

На прошлой неделе израильское Army Radio сообщило, что только 30 из 800 мест на церемонии зарезервированы для жертв Холокоста. Впоследствии Яд Вашем пояснил, что этот форум – это не публичная церемония, а скорее собрание лидеров.

В "Яд Вашем" отметили, что в Израиле проживает около 100 тысяч людей, переживших Холокост, и было бы невозможно пригласить даже часть из них.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.

Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина в Израиле и он на эту роль согласился.