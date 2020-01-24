Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время не планируется, – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", – сказал Песков.

По его словам, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.

В Офисе президента сказали, что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что команда Зеленского просила о встречи с Путиным во время визита в Израиль.