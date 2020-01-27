В "Слуге народа" заявили, что дело Шеремета – это Рубикон для Авакова

Испытательный срок министра внутренних дел Арсена Авакова еще не закончен и отсутствие результатов в расследовании убийства Павла Шеремета может стать поводов для его отставки. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что, если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что одно дело показывать слайды (презентация Нацполиции о задержании подозреваемых в убийстве, - ред.) и совсем другое - подтвердить показанную на них информацию доказательствами, которые не вызывают сомнений.

Монастрыский также предположил, что сейчас Арсен Аваков не консультирует президента Владимира Зеленского в вопросах законодательных инициатив.

"Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя самого большого министерства в стране. Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является на сегодня "застрельщиком" этих идей", – отметил депутат.

По его словам, главными советниками Зеленсками по вопросам правоохранительной деятельности сейчас являются профильный замглавы Офиса президента Андрей Смирнов и его руководитель Андрей Богдан, поскольку "он сам имеет опыт работы адвоката, в том числе, в уголовных процессах".

Как ранее сообщал Фокус:

29 августа Верховная Рада Украины утвердила состав правительства премьер-министра Алексея Гончарука. Министр внутренних дел Арсен Аваков остался на своей должности.