11 народных депутатов в январе не проголосовали ни разу, – КИУ

11 народных депутатов в январе не приняли участие ни в одном голосовании Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в январе. По данным КИУ, 42 народных депутата приняли участие в менее чем 50% голосований Рады. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц", – сказано в сообщении.

Не голосовали в январе Александр Герега (группа "За будущее"), Николай Люшняк (группа "Доверие"), Юрий Солод ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Виктор Бондарь (группа "За будущее"), Николай Кучер (группа "За будущее"), Владислав Бородин ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Роман Костенко ("Голос"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак ("Слуга народа").

Часть этих нардепов не голосовала, однако они и были зарегистрированы в Раде, а остальные зарегистрированы на заседаниях не были.

В КИУ добавили, что не учитывали нардепов, по которым имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседание по другим объективным причинам.

"В январе показатели голосований народных депутатов существенно снизились. Так, если в декабре было всего 3 народных депутата, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре – 4, то в январе – сразу 11 депутатов. Однако это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещаемости и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды", – сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

Кроме того, в КИУ назвали 9 нардепов, принимавших участие во всех голосованиях Рады: это София Федина ("Европейская солидарность"), Александр Литвинов ("Слуга народа"), Богдан Кицак ("Слуга народа"), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Олег Воронько ("Слуга народа"), Максим Заремский ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Сергей Алексеев ("Европейская солидарность") и Руслан Князевич ("Европейская солидарность").

В январе состоялось шесть пленарных заседаний парламента, на которых проведено 299 голосований.

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