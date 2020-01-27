В Кремле заявили, что Сурков продолжает курировать украинское направление

Пресс-секретарь президента России заявил, что, несмотря на недавнюю новость про отставку помощника Путина Владислава Суркова, он продолжает курировать украинское направление. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, никаких указов про отставку Суркова на данный момент нет.

"Сейчас занимается и Сурков, занимается де-юре, еще раз повторяю, он продолжает оставаться помощником президента в настоящий момент, по мере необходимости занимается и помощник Ушаков, управление по международным делам. Поэтому разные подразделения подключаются при необходимости, как это всегда бывает в администрации президента", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля также подчеркнул, что политика Москвы в отношении Украины меняться не будет.

"Ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", - сказал Песков.

Вопрос журналистов как Путин оценивает работу Суркова, пресс-секретарь оставил без ответа, заявив, что ему не хотелось бы без указа обсуждать отставки и предвосхищать их.

Как ранее сообщал Фокус:

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.